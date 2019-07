Les défis démographiques de la Corée du Sud

© YONHAP News

Les dernières statistiques montrent que l’effondrement démographique de la Corée du Sud se rapproche de plus en plus vite. Selon les chiffres dévoilés par l’Office national des statistiques le 27 juin, la population en âge de travailler dans le pays devrait diminuer de près de 12 millions entre 2017 et 2047. A côté de cela, les personnes âgées de plus de 65 ans dans huit grandes villes et provinces vont représenter 40 % de la population totale de leurs régions au cours des trois prochaines décennies.

Si la tendance actuelle se poursuit, l’économie sud-coréenne va se retrouver dans un cercle infernal avec un taux de natalité bas qui va conduire à un déclin de la population, puis à un ralentissement de la demande intérieure et une contraction de l’économie, ce qui va provoquer une nouvelle chute du taux de naissance et ainsi de suite. Dans ce cas de figure catastrophique, la consommation et les investissements vont globalement diminuer, entraînant une baisse de l’emploi et celle de la productivité. A côté de cela, les personnes avec un emploi vont devoir payer plus d’impôts pour compenser l’augmentation des charges sociales, tandis que les secteurs de l’éducation et de l’immobilier devraient connaître un changement structurel à la suite du changement démographique. Aussi devant cette situation, le gouvernement est-il prestement invité à élaborer un plan plus réaliste pour faire prendre conscience à tout le monde de la gravite du problème.