Festival du poisson sucré de Bonghwa 2019

L’une des principales fêtes d’été en Corée du Sud, le « Festival du poisson sucré de Bonghwa », se déroulera du 27 juillet au 4 août dans cette ville de la province de Gyeongsang du Nord.





Le poisson sucré est une espèce de poissons d’eau douce. Peu nombreux et très nutritifs, ils étaient offerts au repas du roi à l’époque du royaume de Joseon. Ils vivent dans les eaux pures en amont de fleuves comme Nakdong et Seomjin.





Bonghwa possède un cadre béni de la nature avec ses montagnes et ses vallées, pour devenir l’un des lieux de villégiature les plus populaires du pays. Il organise ce festival chaque année entre fin juillet et début août depuis 1999.





Divers programmes seront proposés aux visiteurs : pêche de poissons sucrés à la main, jeux aquatiques, pêche d’écrevisses, observation astronomique, etc.





Date : du 27 juillet au 4 août 2019

Lieu : le ruisseau Naeseongcheon et d’autres endroits

Site : http://www.bonghwafestival.com/eunuh