Juillet en Corée du Sud : quelle chaleur !

L'été caniculaire est déjà en place. Et si le mois de juillet est dans le calendrier un mois sans journée marquante à proprement parler, il n'en reste pas moins vrai que la Corée du Sud propose des tonnes de festivals en tout genre un peu partout dans le pays. Pas moins de sept évènements dédiés à la bière sont par exemple prévus, sans compter les festivités liées au houblon et au malt organisées dans certains quartiers.





© visitkorea

Pour les amateurs d'arts en tout genre, le pays du Matin clair leur réserve un programme exhaustif avec, pour le cinéma, le Festival du film des femmes d'Incheon, pour la scène, le Tongyeong Theatre Arts Festival et le Festival de marionnettes de Gyeonggi 2019 et, côté musique, l'International Special Music & Art Festival et le Busan International Rock Festival. Rien que ça !





© site Internet du Incheon Women's Film Festival

Enfin, à ne pas manquer comme chaque mois de juillet, le Buyeo Seodong Lotus Festival pour apprécier des paysages fleuris à perte de vue et, bien entendu, le Festival de la boue de Boryeong, où les visiteurs coréens et étrangers se pressent afin de se recouvrir le corps de boue dans une ambiance bon enfant.





© site Internet du Boryeong Mud Festival