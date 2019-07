Ma Vie Dorée (16) 못 가

*Dialogue de la onzième semaine

서태수: 명신이랑 송별회는 잘 했어?

Seo Tae-soo : Ton dîner d’adieu avec Myung-shin s’est bien passé ?

서지안: 응. 송별회는 잘했는데, 비행기표는 오픈으로 바꿨어.

Seo Ji-an : Oui, les adieux se sont bien passés mais j’ai changé mon

billet d’avion en billet open.

아빠, 순진한 거야, 단순한 거야?

Papa, tu es naïf ou simple ?

말하지 말랬다고, 우리 가족들이 말을 안 하겠어?

Tu dis de ne pas en parler et tu penses que la famille ne

va pas en parler ?

나중에 나한테 죽을라고.

Je les aurais tués.

서태수: 다시 바꿔. 제 날짜에 가.

Seo Tae-soo : Change à nouveau. Tu pars à la date initiale.

서지안: 못 가.

Seo Ji-an : Je ne peux pas partir.





*Expression à retenir

못: adverbe qui marque l’impossibilité de l’idée exprimée par le verbe

→ 어제 밤에 잠을 못 잤어요hier, je n’ai pas pu dormir

가다: verbe, aller, s’en aller, partir

→ 시장에 가다 aller à l’étranger

→ 못 가 Je ne peux pas partir





*Vendredi 5 juillet

Résumé de l’histoire

Depuis que도경 est retourné travailler pour le groupe 해성, il s’assure que son grand-père, le 회장, le président fondateur du groupe, et également, sa mère, 노명희 ne retrouvent pas leurs anciennes fonctions. 노양호 est furieux de l’attitude de son petit-fils qu’il juge comme une trahison et il se venge en rencontrant 서지안 à qui il raconte qu’il a frappé à trois reprises son père, 서태수, pour tout le mal qu’il lui avait causé en le laissant croire qu’elle était sa petite-fille. 지안 se rend compte de l’ampleur de l’humiliation que son père a dû subir et elle se promet de ne plus jamais avoir rien à faire avec cette horrible famille qui la rend elle, et tous ceux qu’elle aime, tellement malheureux.

지안 décide donc de passer les semaines à venir près de son père pour l’accompagner jusqu’au bout. Elle a le coeur brisé. Elle pense que sa relation avec 도경 a été la cause de toutes les souffrances qu’ont dû vivre ses parents. Elle se sent coupable, mais plus au point de mettre fin à ses jours. Au contraire, c’est à son tour, désormais, de protéger sa famille...









À retenir

- Adieu 송별, un dîner d’adieu 송별회

- Bien 잘

- La particule 랑, 이랑 et, avec, en compagnie de

- Le verbe 잘하다 bien faire, bien passer

- Le suffixe 는데mais, cependant

- L’avion 비행기

- Le billet 표, le billet d’avion 비행기표

- Le mot anglais open 오픈 ouvert

- Le verbe changer, remplacer 바꾸다

- Papa 아빠

- Être naïf, être innocent 순진하다

- Être simple 단순하다

- La dernière phase d’un cancer 말기

- Le verbe dire, parler 말하다, 말을 하다

- Le verbe auxiliaire de négation 말다

- Le suffixe -다고 pour former le discours indirect

- La famille가족, les membres de la famille 가족들

- L’adverbe 안 pour marquer la négation

- Le suffixe -겠 qui marque le futur

- Le verbe mourir, être mort 죽다

- Moi, je 나

- La particule de, par 한테

- Plus tard, par la suite 나중, 나중에

- Encore, à nouveau 다시

- Le verbe 가다 aller

- La date 날짜

- Explication de l’expression de la semaine 못 가





Répétition de l’expression de la semaine

Je ne peux pas partir 못 가