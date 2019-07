Standing Egg poursuit sa tournée nationale à Gwangju

Date : le 13 juillet 2019

Lieu : Bitgoeul Cultural Center, à Gwangju





Standing Egg se produira le 13 juillet à Gwangju dans la province de Jeolla du Sud dans le cadre de sa tournée nationale. Intitulée « Innocent », cette tournée prévoit des haltes à Changwon, à Daejeon, à Séoul et à Daegu.





Standing Egg est un groupe composé de trois musiciens appelés Egg 1, Egg 2 et Egg 3. Ils jouent des rôles différents. Egg 1 s’occupe de la composition et Egg 2 est à la fois compositeur et vocaliste. Enfin, Egg 3 écrit les paroles.





Depuis leurs débuts en 2010, ils n’affichent jamais leur visage sauf dans les salles de concert. Car ils espèrent que le public se concentre sur leur musique plutôt que sur leur apparence.





Standing Egg a sorti cinq opus officiels, 10 EP et plusieurs singles tout en participant à différentes bandes originales.