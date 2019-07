Yang Da-il lance une nouvelle édition de son concert solo à Séoul

Date : le 20 juillet 2019

Lieu : Olympic Hall à Séoul





Yang Da-il montera sur scène le 20 juillet à l’Olympic Hall, situé à Séoul. Intitulé « D.I.LAND », ce concert solo sera l’occasion de savourer la magnifique voix de ce chanteur âgé de 27 ans durant 120 minutes.





Il s’agit de son quatrième concert solo après « Welcome to D.I.Land », « Inside the D.I.Land », et « A Day of D.I.Land ».





L’auteur-compositeur-interprète du label Brand New Music n’a cessé de se produire depuis ses débuts en 2015. Il a sorti un album studio et trois mini-albums dont le dernier intitulé « Skepticism » a été dévoilé en avril 2019.





Parallèlement, il a multiplié les projets de collaboration avec des membres de groupes d’idoles comme Solar de Mamamoo, Hyorin de Sistar’s et Wendy de Red Velvet.