« 24℃ », nouvel EP de Lee Hi

Lee Hi s’est fait connaître au grand public grâce à la saison 1 de l’émission « K-pop Star » diffusée entre décembre 2011 et avril 2012 sur la chaîne SBS. Lors de la finale de ce télécrochet, la lycéenne qui n’avait alors que 16 ans s’est contentée de la deuxième marche du podium face à Park Ji-min, son aîné d’un an.





La vice-championne a signé par la suite un contrat avec YG Entertainment dont le patron était l’un des trois membres du jury. Elle a sorti deux opus officiels, « First Love » en 2013 et « Seoulite » en 2016.





Agée d’à peine 22 ans, la jeune vocaliste est aujourd’hui de retour après trois années d’absence avec son nouvel EP « 24℃ ». Son morceau phare est intitulé « No One ». La chanteuse rend ainsi hommage à la chanson éponyme de Han Young-ae sortie huit ans avant sa naissance, à savoir en 1988.