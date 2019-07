Festival international d’été d'ASSITEJ 2019

Le 27e Festival international d’été d'ASSITEJ se tiendra du 24 juillet au 4 août à Séoul.





Il s’agit de la plus grande fête des arts du spectacle pour les enfants et les adolescents en Corée du Sud.





A l’occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre Séoul et Stockholm, la Suède a été sélectionnée comme le pays invité d’honneur de cette édition.





Trois pièces seront présentées par des troupes du pays nordique. Et un spectacle conjointement planifié par des danseurs sud-coréens et suédois sera également donné.





S’y ajouteront des pièces réalisées par des artistes venant d’autres pays dont le Danemark, Israël et la Lituanie, ainsi que des œuvres sud-coréennes.





En plus de ces représentations, seront aussi proposées des expositions et des activités qui permettront de découvrir la culture suédoise, des conférences et des ateliers.





Date : du 24 juillet au 4 août 2019

Lieu : Centre culturel Sejong et d’autres endroits à Séoul

Site : http://assitejkorea.org/