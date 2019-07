Wehome, un service unique de partage de domicile

© WEHOME

Wehome est une plate-forme sud-coréenne de partage de domicile coopérative offrant des services d’un nouveau genre. Une de ses particularités aussi, c’est qu’elle ne facture aucune commission, mais à la place offre des incitations financières à ceux qui s’inscrivent sur sa plate-forme, aussi bien les hôtes que les invités.





Aujourd’hui, les principales plates-formes d'économie de partage que sont Airbnb et Uber représentent respectivement 45 milliards et 90 milliards de dollars. Mais l’un des problèmes de ces grandes entreprises à économie de partage est qu’elles ont trop de pouvoir, leur monopole est centralisé. Néanmoins Wehome, tout en offrant des services similaires à ceux d’Airbnb, propose une plate-forme d’hébergement partagée et décentralisée grâce à la technologie de la blockchain. Cela permet ainsi aux participants d’effectuer des transactions de manière transparente et fiable sans avoir à dépendre d’un tiers.