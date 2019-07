Longue vie au roi ou la pauvre ville de Mokpo

Mokpo et ses gangsters sont, une nouvelle fois, à la une avec le film « Longue vie au roi » de Kang Yoon-sung avec l’acteur Kim Rae-won. C'est aussi une énième comédie d'action qui doit jouer de l'auto-parodie pour exister au milieu de tant de films semblables. Ici, le cadre est d'autant plus restreint que le film est basé sur un webtoon à succès qui mêle intrigues politiques et rivalités maffieuses.





*Gangstérisme politique

Kim Rae-won joue le boss d'un gros gang de Mokpo. Une ville dans le sud-ouest de la péninsule. Ses hommes sont chargés, comme d'habitude, de briser les manifestations qui iraient à l'encontre des intérêts des puissants. Sur ces entre-faits, il croise une juriste jouée par Won Jin-ah, qui lui lance le défi de changer de vie. Il relève le défi et décide de faire le bien autour de lui. Ce qui arrive plus tôt que prévu avec un accident de bus qui le propulse dans les médias comme le nouvel héros de Mokpo. Le grand saut vers la politique lui semble possible, et il se propose comme candidat aux élections législatives. Mais il marche sur les plates-bandes d'un autre politicien qui n'hésite pas à se lier à un gang rival de Kim pour empêcher son élection.





* Mokpo, un prix Nobel et une mauvaise réputation

La petite ville du sud-ouest de la Corée du Sud, Mokpo, aurait pu être le Perpignan sud-coréen, un paradis balnéaire et coloré comme la cité occitane. Malheureusement, la ville a, très tôt, sous la colonisation, été tournée vers l'industrie de la pêche et a abrité d'énormes complexes d'usines qui ravagé son paysage, ruiné ses côtes, mais favorisé l'émergence de tous les trafiques. Le film rebondit sur cette image qui n'est pourtant pas la seule. Car la cité a aussi abrité l'adolescence du président défunt Kim Dae-jung, figure de proue du mouvement démocratique, condamné à mort par les dictateurs, élu président et couronné du prix Nobel de la Paix. La ville lui rend hommage un peu partout, et lui-même a tenté de la désenclaver en faisant construire une autoroute et une voie ferrée rapide pour s'y rendre.





*Du sérieux à la comédie débridée