Juillet est le mois d’EXO !

Les EXO-L seront gâtés tout au long du mois de juillet ! Car les membres du célèbre boys band EXO mènent leurs activités en solo ou en sous-unité pour le plus grand plaisir de leurs fans.





Tout d’abord, D.O, dont le vrai nom est Do Kyung-soo, a sorti le 1er juillet son single en solo intitulé « That’s okay ». Il a même participé à l’écriture des paroles de cette chanson de pop RnB dévoilée le jour où il est parti effectuer son service militaire.





Baek-hyun a pris le relais en publiant mercredi dernier « City Lights ». Il s’agit de son premier album solo. Quant à Se-hun et Chan-yeol, ils ont formé le premier duo au sein du groupe EXO. Baptisé « EXO-SC », cette sous-unité sortira le 22 juillet son premier mini-album « What a life » comptant six chansons.





Pour couronner le tout, le boys band formé en 2011 se produira en concert du 19 au 21 juillet puis du 26 au 28 juillet au gymnase olympique à Séoul.