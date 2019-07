Seventeen lancera en août sa nouvelle tournée mondiale à Séoul

Seventeen donnera le coup d’envoi de sa tournée mondiale dans la capitale sud-coréenne. Intitulée « ODE TO YOU », cette tournée débutera au gymnase olympique de Séoul avec trois concerts prévus entre le 30 août et le 1er septembre.





Le boys band qui a fait ses débuts en mai 2015 s’envolera ensuite pour le Japon entre octobre et novembre. Il va monter sur scène les 8 et 9 octobre à Osaka, les 12, 13, 14 octobre à Aichi et les 30 et 31 octobre à Yokohama.





Au-delà de l’Asie, d’autres villes internationales accueilleront ce groupe composé de 13 garçons. Rappelons que Seventeen a organisé sa première tournée mondiale il y a deux ans, réunissant plus de 200 000 spectateurs.