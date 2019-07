ⓒ YONHAP News

Han Dae-soo, qui a lancé sa carrière de chanteur en 1968, fait parler de lui en publiant non pas un nouvel album mais un nouveau livre. Intitulé « Je vais tous les jours à New York », la figure emblématique de la musique folk sud-coréenne partage les anecdotes de son récent séjour dans cette grande ville américaine.





En effet, Han Dae-soo est allé pour la première fois à New York en 1958. Depuis, il y a passé au total 40 années de sa vie. New York est donc sa deuxième ville natale. En 2016, il a quitté Séoul afin de permettre à sa fille de découvrir la culture libre américaine, loin de la pression scolaire.





Le premier hippie coréen âgé aujourd’hui de 70 ans a écrit durant un an ce qu’il a vu, entendu et ressenti là-bas. Ses fans pourront y découvrir de magnifiques photos prises par cet artiste également reconnu pour son talent de composition et de photographie.