« Flourishing », 4e mini-album de Chung-ha

Chung-ha, dont le vrai nom est Kim Chan-mi, s’est fait connaître au grand public grâce à la saison 1 de l’émission « Produce 101 », diffusée en 2016 sur Mnet. Terminant 4e de la finale de la compétition, elle a pu joindre le 4 mai de la même année le girls band I.O.I, un acronyme pour « Ideal Of Idol ».





Le groupe composé de 11 gagnantes choisies parmi 101 stagiaires de diverses agences a sorti quatre albums avant de se séparer en janvier 2017. Trois mois plus tard, Chung-ha lance sa carrière solo en publiant son premier mini-album « Hands on Me » avec le titre phare « Why Don’t You Know ».





En juin 2018, la jeune femme sort son deuxième EP « Offset » représenté par « Roller Coaster ». La popularité de cette chanson composée par le célèbre duo de producteurs « Black Eyed Pilseung » a fait de Chung-ha l’ex-membre d’I.O.I qui a le mieux réussi. En janvier dernier, elle a occupé le sommet du hit-parade avec son single « Gotta Go » également signé par Black Eyed Pilseung.





La chanteuse âgée de 23 ans a sorti le 24 juin son nouvel EP intitulé « Flourishing ». Composé de cinq morceaux dont le titre principal « Snapping », ce disque révèle la capacité vocale remarquable de Chung-ha qui sait chanter avec grâce et subtilité.