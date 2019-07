Park Systems, des microscopes à force atomique de métrologie ultraperformant

© Park Systems AFM

Le microscope à force atomique, plus connu sous l’acronyme AFM, est un outil important pour l’industrie de la nanotechnologie, mais cet appareil n’est utilisé dans l’industrie que de manière limitée en raison de ses faiblesses. Fort heureusement, la société sud-coréenne Park Systems a pu mettre au point des équipements de métrologie innovants pour l’industrie des semi-conducteurs en développant une solution AFM industrielle entièrement automatique en ligne. Aujourd’hui, cet appareil est utilisé par des universités et des instituts de recherche prestigieux tels que Harvard, Berkeley, Stanford, la NASA, ou encore le centre international de recherche et développement et d'innovation.





Plus de 90 % des fabricants de semi-conducteurs utilisent aussi les produits du sud-coréen, qui sont également utilisés par diverses entreprises, comme Rolex, Coca-Cola, des aciéristes et des hôpitaux.





© Park Systems AFM