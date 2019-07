Les usines phares

© POSCO

Le principal fabricant d’acier sud-coréen, POSCO, a été sélectionné comme une « usine phare ». Le terme d’usine phare vient de l’anglais Lighthouse Factory pour désigner une usine qui utilise beaucoup de technologies clés de la 4e révolution industrielle, telles que l’Internet des objets, l’intelligence artificielle, et le big data pour conduire l’avenir de l’industrie manufacturière mondiale. Ce terme comme on peut l’imaginer s’inspire du phare montrant la route aux navires dans l’obscurité.





Depuis l’année dernière, le Forum économique mondial examine des usines dans le monde entier et annonce, deux fois par an, sa liste des « usines phares ». Auparavant, on en comptait 16, neuf en Europe, cinq en Chine, une aux Etats-Unis et une en Arabie saoudite. C’est la première fois qu'une entreprise sud-coréenne se hisse sur cette liste.





Pour ce qui est de POSCO, le sidérurgiste a créé des usines intelligentes en collaboration avec des universités, des PME et des startups, en intégrant des technologies de pointe pour améliorer sa productivité et la qualité de ses produits en acier.





Les technologies de la 4e révolution industrielle commencent à faire leur entrée dans l’industrie manufacturière. Ce qui est très certainement une bonne nouvelle, tout comme celle de savoir que POSCO ait été pleinement reconnue par le Forum économique mondial, et cela devrait faire en sorte que de nombreux autres fabricants du pays, espérons-le, vont adopter des technologies de pointe et innovantes.