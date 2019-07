Décision du gouvernement de plafonner les prix dans l’immobilier

© YONHAP News

Le gouvernement est sur le point d’introduire un plafond de prix pour ce qui est de la prévente des nouveaux appartements construits sur des sites de construction privés. Lors de la session parlementaire du 10 juillet, la ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, Kim Hyun-mee, a déclaré qu’il était temps d’envisager de fixer des limites aux prix de vente des appartements privés qui sont vendus avant la fin de leur construction et que le gouvernement examinait de près quand et comment mettre en œuvre sa nouvelle politique immobilière.





En fait, c’est à cause de la forte hausse des prix de prévente des appartements neufs, que l’exécutif envisage de réintroduire le système. En mai dernier, les prix de ces appartements à Séoul ont augmenté de 12,54 % par rapport à l’année précédente alors que la croissance des prix des appartements existants dans la capitale au cours de la même période n’a été que de 1,96 %. Cependant les potentiels effets négatifsde cette mesure suscitent aussi des inquiétudes.