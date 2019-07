Spectacle de danse de Kim Yong-geol Dance Theater

« Kim Yong-geol Dance Theater » donnera sa représentation régulière les 27 et 28 juillet au Mary Hall de l’université Sogang à Séoul.





Kim Yong-geol est l’un des meilleurs danseurs de ballet sud-coréens. Né en 1973 à Busan, il a étudié la danse comme spécialité à l’université Sungkyunkwan à Séoul. Il a rejoint le Ballet national de Corée pour en devenir le premier danseur.





En 2000, à l’âge de 27 ans, Kim s’est lancé un nouveau défi : il est parti pour la France et a passé l’audition de l’Opéra de Paris. Suite à son admission, il a tiré un trait sur sa belle carrière dans son pays natal pour devenir danseur en groupe. En 2005, il a fini par se hisser parmi les solistes. Il est actuellement professeur à l’Université nationale des arts de Corée.





Lors de cette représentation intitulée « KYG Danse Theater et invités » monteront également sur scène plusieurs danseurs de l’extérieur, tels que Kang Mi-seon et Lee Dong-tak de la compagnie Universal Ballet, et Kang Ho-hyeon de l’Opéra de Paris. En plus des ballerines, y participeront plusieurs musiciens comme le contre-ténor Lee Hui-sang et la pianiste Kim Ji-hyeon.





Date : les 27 et 28 juillet 2019

Lieu : Mary Hall de l’université Sogang à Séoul

Site : http://maryhall.sogang.ac.kr/