Voici un concert qui combine le jazz et la musique populaire coréenne. Le pianiste Jo Yun-seong donnera le 31 juillet un concert intitulé « Le jazz chante la musique populaire coréenne ».





Considéré comme l’un des meilleurs jeunes pianistes de jazz de notre époque, Jo est convoité par plusieurs maîtres du jazz européens et américains. Il a passé son enfance en Argentine avant de faire ses études de piano à Buenos Aires et à Boston aux Etats-Unis. Il a créé son propre style d’interprétation qui a attiré l’attention de plusieurs grandes figures de jazz. Il s’est produit avec Dave Grusin, Terence Blanchard et Wayne Shortor, et a participé à de nombreux festivals de jazz.





Dans cette représentation, l’artiste réinterprétera selon son propre style des chansons coréennes ayant connu un grand succès il y a 20 ans. A ses côtés monteront sur scène trois célèbres chanteuses de jazz, Ko A-ra, Do Seung-eun et Heo So-yeong.





Date : le 31 juillet 2019

Lieu : Centre culturel et artistique de Hanam