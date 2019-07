Kim Rae-won : prince de la comédie romantique

ⓒBH Entertainmnet

Kim Rae-won, le prince de la comédie romantique sud-coréenne, est de retour sur le grand écran (il n'a jamais quitté le petit) avec « Longue vie au roi » du réalisateur Kang Yoon-sung. Kim a pourtant une longue carrière de plus de vingt années bien chargées.





*Le basket-ball et le tendon de Kim Achille

L'histoire dramatique de Kim Rae-won est bien connue : amateur de basket-ball, le grand Kim (1m 82) veut devenir un joueur professionnel. Mais, heureusement pour toutes ses groupies, et malheureusement pour lui, il se blesse au tendon. Fini le rêve de sportif pro, mais il n'a que 16 ans, l'avenir sera pour lui, le jeune héritier d'une riche famille, le cinéma. En fait, ce sera d'abord la télévision et les sitcoms des familles.





* Débuts à la télé

Kim fait ses débuts à la télé alors qu'il n'est encore qu'étudiant. Sa jolie frimousse marche à fond alors que la mode commence à mettre en avant les hommes-fleurs issus des mangas nippons puis des manhwas coréens. Citons « Me » en 1997 puis « School 2 » en 1999 qui sont des histoires d'adolescents. Idem pour son premier film de cinéma : « Plum Blossom » en 2000.





*Le prince et les romances

Kim va vite incarner le prince charmant de plusieurs romances à succès, des « romcom » ou comédies romantiques. En 2003, il est le héros de « Cats on the Roof » dans lequel il doit cohabiter avec une jeune fille (chose encore très rare, à l'époque, en Corée du Sud). Il enchaîne avec « ...ing » et « My Little Bride » où il se marie (déjà) avec la fiancée nationale officielle, alias Moon Geun-young. Cette même année 2004, il est le prince charmant du soap TV « Love Story in Harvard ». Kim tente bien de varier son rôle de beau gosse pour affiches de chambre de jeunes filles dans des films comme « Sunflower » en 2006 et « Insadong Scandal » en 2009. Mais ces films restent de petite notoriété et il est poussé à conserver son image par son succès au Japon dans « Flower Shadow ».





*La recherche du bon film et du bon rôle

Idole de la plupart des adolescentes du pays, Kim cherche à trouver un bon rôle et un bon film qui fera de lui un vrai comédien. Il est tenté par les mélos comme « My Little Hero » ou encore « Punch » en 2014. Mais la sauce ne prend pas. Il se tourne alors vers les films noirs d'action comme « Gangnam Blues » en 2015 et « The Prison » aux côtés de Han Suk-kyu en 2017. Mais il est dans ce genre une sorte de faire-valoir ou d'attraction (comme lorsqu'il se forme au kickboxing pour « Gangnam Blues » où il incarne un terrible gangster).





*Longue vie au prince

Malgré ses efforts pour varier ses rôles, ternir son image princière et quitter l'usine télévisée, il rempile dans la série à succès « Doctors » aux côtés de Park Shin-ae. Il y incarne un sémillant chirurgien qui va changer la vie d'une jolie tête brûlée : la série décroche le jack-pot et Kim voit la liste des projets de comédies romantiques dans lesquelles il devra jouer s'allonger. En 2019, avec « Longue vie au roi », film basé sur un webtoon à succès, il incarne un chef de gang. Il a donc pris du galon puisque de prince il doit devenir roi (à travers des élections, c'est connu) mais il s'agit encore d'un rôle similaire. Dommage.