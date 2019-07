Le roi Sejo de Joseon et la musique

Le roi Sejo est le second fils de Sejong le Grand et le septième souverain de Joseon. Mieux connu sous le nom de prince Suyang, il est célèbre pour avoir mis à mort son jeune neveu Danjong et six sujets loyaux de ce jeune roi légitime afin de monter lui-même sur le trône. Il a pourtant été salué pour ses grandes réalisations qui ont contribué à consolider les fondements de la dynastie. Il est aussi connu pour son talent dans les activités physiques, telles que l’équitation et le tir à l’arc. Il aurait également excellé dans la musique comme indiqué dans les annales royales écrites pendant son règne.





Voici quelques anecdotes sur son enfance lorsqu’il s’appelait encore par son titre princier, Jinpyeong. Sur l’ordre de son père Sejong le Grand, il a appris à jouer du geomungo avec ses frères cadets Anpyeong et Imyeong. Bien qu’il n’ait jamais tenu l’instrument dans ses mains, il s’est vite montré très doué. Le roi était ravi du talent musical de son second prince. Lorsqu’il a entendu dire que le prince Jinpyeong avait maîtrisé le gayageum cette fois-ci, il a affirmé que rien n’était impossible pour son fils. Un jour, alors que Jinpyeong jouait d’un instrument à vent baptisé « jeok », une grue est venue danser au son de la musique et son frère, le prince Geumseong, a dansé avec l’oiseau. Le « jeok » est en fait un terme générique qui désigne tout instrument à vent. Il est donc difficile de dire précisément de quel instrument à vent le prince Jinpyeong a joué pour inciter une grue à danser.





Le roi Sejo était bien conscient des effets de la musique sur la vie du peuple. La douzième année de son règne, en 1466, il s’est rendu dans la province de Gangwon pour assister à la cérémonie d’inauguration du temple Sangwonsa qui avait été construit dans le but de porter chance au royaume. Il n’était pas courant que le roi se déplace aussi loin à cette époque-là. Il a donc organisé un concours spécial pour permettre aux résidents de Gangwon d’entrer dans la fonction publique. Un autre événement intéressant a eu lieu à cette occasion : un concours de chant pour les paysans de la région. Le roi a invité les agriculteurs à chanter sous sa tente. Le vainqueur était un esclave attaché à l’autorité locale de Yangyang du nom de Dongguri. Il a reçu une nouvelle tenue et l’honneur de suivre le palaquin du roi en tant que musicien. Etant donné que l’agriculture était l’industrie la plus importante de Joseon, Sejo savait que les chansons étaient indispensables pour les paysans et les encourageait ainsi à travailler encore plus dur.





