Les vacances scolaires en Corée du Nord

En Corée du Sud, pour des centaines de milliers d’écoliers du primaire, les vacances d’été viennent de commencer. Les élèves du collège et du lycée pourront eux profiter d’une trentaine de jours de repos bien mérité pour la pause estivale... même si en réalité beaucoup continuent de suivre des cours dans les instituts privés d’enseignement. Et en Corée du Nord, que font les enfants pendant les vacances d’été ?





« En Corée du Nord, la période de congés scolaires n’est pas fixe. Même les règlements scolaires ne spécifient pas exactement combien de temps ces vacances durent. Celles-ci ne commencent que lorsque les écoliers ont atteint le nombre requis de jours d’étude, d’examens et de... travail. En général, pour les écoliers du primaire, les congés scolaires durent entre 35 et 40 jours, à partir de fin juillet. En hiver, ils ont une cinquantaine de jours de vacances, du 20 décembre à mi-février. Les congés au collège sont plus courts, parce que les enfants sont souvent mobilisés dans le cadre de campagne de travail ou pour des événements politiques. En dépit de ces campagnes, ils doivent tout de même étudier en classe un certain nombre de jours. En général, ils ont un mois de vacances en août et un mois en hiver, en janvier ou en février », raconte Chung Eun-chan, professeure à l’Institut pour l’Education sur la Réunification. Elle explique ce que font les petits nord-Coréens pendant leurs congés.