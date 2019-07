Le Festival international du dessin animé et de l’animation de Séoul

Cette année encore, les allées d’exposition et les salles obscures du Festival international du dessin animé et de l’animation de Séoul, ou SICAF, organisé au Centre des conventions et des expositions (COEX), dans le sud de la capitale, a attiré des dizaines de milliers de visiteurs.





ⓒ SICAF

Le SICAF est un événement annuel organisé depuis 1995 au mois de juillet. Il est parrainé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ainsi que par la municipalité de Séoul. Expositions, stands de promotion, ateliers d’initiation, et bien sûr projections de films d’animation, le festival s’impose année après année comme une référence incontournable. Il s’agit du plus grand événement du genre en Asie.





ⓒ SICAF

Sous le thème « changement révolutionnaire », au total 103 dessins animés en provenance de 28 pays ont été présentés. Parmi eux, « Les chaussures rouges et les sept nains » réalisé par Hong Sung-ho, le tout premier film d’animation sud-coréen en 3D, a été diffusé en ouverture. De célèbres longs métrages pour toute la famille seront également projetés au SICAF. Ils sont au nombre de 28, dont « Tayo, le petit bus », « Hello Carbot » et « Anne, la maison aux pignons verts ».





ⓒ SICAF

Dans la section officielle de la compétition, cinq films étrangers ont été invités, notamment « Capitaine Morten et la Reine des araignées » réalisé par l’Estonien Kaspar Jancis, et « La course des tuques » du Canadien Benoit Godbout. Pour couronner le tout, les visiteurs pourront profiter d’une exposition de bandes dessinées sur le thème des animaux domestiques, d’entretiens avec de célèbres dessinateurs, animateurs et scénaristes internationaux ainsi que de défilés cosplay hauts en couleurs.