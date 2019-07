C'est un des lieux culturels les plus atypiques de Séoul. Le Oil Tank Culture Park est, comme son nom l'indique, un espace gigantesque regroupant six conteneurs de pétrole à l'abandon et transformé en centre culturel où de nombreuses familles viennent passer leur weekend. Les festivals s'y enchaînent également et c'est à l'occasion du Festival International Dance in Tank 2019 que nous nous sommes rendus sur place.





ⓒ Crédit Clément CHARLES

Pour sa deuxième édition, ce festival comptait cette année deux danseuses françaises parmi ses invités : Claire Filmon et Leila Ka. Claire Filmon avait un programme chargée puisqu'elle présentait « Striding Crawling », un spectacle créé par Simone Forti, ainsi que des ateliers sur le thème du mouvement des animaux.





ⓒ Crédit Clément CHARLES

De son côté, Leila Ka, qui débarquait en Corée du Sud et plus largement en Asie pour la première fois de sa vie, est venue dévoiler sa toute première chorégraphie « Pode Ser » au public sud-coréen. Elles nous ont fait le plaisir de nous accorder un peu de temps avant le lancement du festival afin de parler de leur passion.





ⓒ Crédit Clément CHARLES