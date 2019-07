La hausse du smic à son plus faible niveau depuis l'investiture de Moon Jae-in

ⓒKBS News

A partir de janvier 2020, les smicards toucheront 8 590 wons de l’heure . Une somme équivalente à 6,5 euros fixée le 12 juillet par la Commission du salaire minimum. Il s’agit d’une progression de 2,9 % par rapport à cette année. Pour parvenir à ce résultat, les commissaires ont dû mener des tractations longues et acharnées. Le 13e round de pourparlers, qui a débuté la veille à 16h30, ne s’est achevé qu’à 5h30 du matin. Parmi les 27 membres, 15 ont voté pour la proposition du patronat, 11 pour celle du syndicat qui était de 8 880 wons, et un s’est abstenu.

Le taux de revalorisation est le troisième moins élevé dans l’histoire récente de la Corée du Sud, et le plus bas depuis l’arrivée au pouvoir de Moon Jae-in en 2017. Il était de 16,4 % en 2018 et de 10,9 % en 2019. En vertu de la loi, la proposition adoptée sera déposée au ministère du Travail qui doit la notifier avant le 5 août. Les deux camps peuvent formuler une objection pendant ce délai pour demander un réexamen, une éventualité qui ne s’est toutefois jamais présentée jusqu’à présent.

Ce faible niveau de progression était prévu. Des voix se sont élevées contre la montée en flèche du revenu minimum ces deux dernières années, qui aurait porté un coup dur à l’économie sud-coréenne. Même certains membres du gouvernement et du parti au pouvoir ont réclamé la nécessité de ralentir le rythme, ce qui est advenu.

Le débat s’annonçait houleux depuis le début. Dans un premier temps, les syndicats avaient proposé une hausse de 19,8 % à 10 000 wons, soit 7,7 euros, tandis que le patronat insistait sur une dévalorisation de 4,2 % pour ramener la somme à 8 000 wons, soit 6,2 euros. Selon ce dernier, l’alourdissement du coût de la main-d’œuvre a mis dans la difficulté les petits commerçants et les PME. En revanche, pour les premiers, le smic n’est pas le seul responsable des troubles économiques et son champ d’application élargi dans le calcul des revenus a compensé considérablement les effets de sa revalorisation. C’est pourquoi leur demande n’était, selon eux, pas démesurée.

Le locataire de la Maison bleue a donc échoué à tenir son engagement électoral de relever le smic à 10 000 wons avant 2020. Beaucoup prévoient que ce sera même impossible avant la fin de son quinquennat. Moon a présenté ses excuses en affirmant que cette décision avait été prise difficilement en tenant compte des circonstances économiques, de la situation de l’emploi et de l’acceptabilité du marché. Il a ainsi reconnu les conséquences indésirables de la hausse brutale du salaire minimal. La Cheongwadae s’est engagée à multiplier les soutiens pour les ouvriers précaires en confirmant sa volonté de poursuivre les politiques de la croissance tirée par les revenus.

L’affrontement entre les partenaires sociaux semble loin d’être terminé. Alors que les employeurs ont salué le nouveau minimum horaire, les travailleurs s’y opposent vivement en annonçant la démission de tous leurs membres de la commission.