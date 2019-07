Les artistes qui mettent en avant leur voix remportent de plus en plus de succès

ⓒ YONHAP News

« After You’ve Gone » de M.C the Max est la plus écoutée au cours du premier semestre de cette année. Ce triomphe est d’autant plus étonnant que le groupe composé de trois membres n’a mené aucune promotion ni à la télévision ni à la radio.





Arrivent ensuite « Gotta Go » de Chung-ha et « The day was beautiful » de Kassy. Les deux chanteuses ont créé la surprise en devançant les célèbres groupes d’idoles comme BTS ou Twice.





Ce résultat montre que le succès d’une chanson est de moins en moins dépendant de la visibilité dans l’audiovisuel. Si une chanson est bonne, elle finira par séduire le public même si cela peut prendre du temps.