Les groupes dissous comme H.O.T et Fin.K.L cherchent à se rassembler

ⓒ KBS

Le girls band I.O.I formé en avril 2016 par l’émission « Produce 101 » a annoncé son grand retour. Rappelons que les 11 jeunes filles issues de différentes agences se sont séparées après seulement huit mois d’existence dans le respect du contrat.





Après 2 ans et 9 mois d’absence, I.O.I publiera un nouvel album en octobre. Cette fois-ci, elles ne seront plus que neuf. Car Yeon-jung de Cosmic Girls et Jeon So-mi qui a récemment fait ses débuts en solo ne peuvent pas les rejoindre.





Cette tendance au rassemblement concerne des groupes légendaires comme H.O.T et Fin.K.L qui ont été dissous en 2001 et en 2005. H.O.T qui est monté sur scène l’an dernier donnera un concert en septembre. Quant aux membres de Fin.K.L, elles se sont réunies 14 ans après la sortie de leur dernier disque pour l’émission de télé-réalité « Camping Club ».