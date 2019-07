Les célèbres festivals de rock traversent une période de turbulence

Les deux plus grands festivals de l’été en Corée du Sud ont du mal à remplir leur line-up et à écouler les tickets. Il s’agit du Jisan Rock Festival et du Pentaport Rock Festival, qui se tiendront respectivement du 26 au 28 juillet à Icheon et du 9 au 11 septembre à Incheon.





Ces difficultés sont liées au changement des organisateurs. CJ ENM a renoncé au Jisan Rock Festival en 2017 face au cumul du déficit.





Ces deux événements respectivement créés en 2011 et 2005 attirent un grand nombre d’artistes, de stars et d’influenceurs à travers la péninsule. Quant à Yescom, société organisatrice du Pentaport Rock Festival, elle a été remplacée par le quotidien Gyeonggi Ilbo.





Ces changements majeurs ont compliqué le contact avec les stars, d’où le line-up beaucoup moins spectaculaire que les éditions précédentes. Résultat : ces deux grands festivals estivaux n’attirent pas l’attention des spectateurs, même celle des habitués.