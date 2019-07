Le premier EP de Park Hye-won séduit les stars

ⓒ KBS

Park Hye-won est une jeune chanteuse qui a fait ses débuts en décembre 2018 avec son premier single intitulé « Let Me Out ». Elle a sorti son premier mini-album « The Lonely Bloom Stands Alone » qui gagne en popularité trois mois après sa sortie grâce aux recommandations des stars.





Invité dans une émission de radio « Cinetown » pour la promotion de son dernier film « The Culprit », l’acteur Oh Man-seok a dit avoir eu un vrai coup de cœur pour cette ballade. Il n’est pas le seul. Seung-kwan de Seventeen l’a présentée à sa communauté de fans. En effet, on peut lire des commentaires comme « grâce à la recommandation de Seung-kwan, j’ai découvert cette chanson » sur plusieurs sites de musique en streaming.





Lee Ki-ju, auteur du best-seller « La température de la langue » a fait la même remarque sur son Instagram. Attirant l’attention des chanteurs, des acteurs et même des écrivains, le morceau phare du premier EP de Park Hye-won fait l’objet de nombreuses reprises sur YouTube.