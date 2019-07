Le clonage des animaux de compagnie a le vent en poupe en Chine

ⓒ Getty Images Bank

En Chine, le marché des animaux de compagnie prend de l’essor avec la progression du revenu national. Selon la chaîne de télévision japonaise NHK, l’amour des propriétaires envers leur chien est tel que certains n’hésitent pas à les faire cloner pour ne pas se séparer d’eux même après leur mort.





L’exemple représentatif est Juice, un chien vedette dans l’empire du Milieu qui a joué dans huit films. Sa société de production a décidé de reproduire cet animal âgé de neuf ans, soit plus de 50 ans en âge humain, afin de profiter de sa popularité plus longtemps. Son double nommé Little Juice a vu le jour l’année dernière. Avec la même apparence et le même ADN que le chien original, il est entraîné pour devenir acteur.





Alors que le clonage nécessite une somme astronomique, les clients ne manquent pas. Selon l’entreprise chinoise Sinogene qui a cloné Juice, ce sont principalement les maîtres des animaux, les éleveurs ou les organismes publics qui souhaitent reproduire les chiens policiers. La Chine interdit de cloner l’embryon humain, mais ne dispose d’aucun encadrement pour les animaux.