Le festival de musique de la paix se tiendra à Pyeongchang

Date : les 2 et 3 août 2019

Lieu : stade olympique de Pyeongchang





Le Festival de musique de la paix, appelé « PMF », aura lieu à Pyeongchang, dans la province de Gangwon. La ville hôte des Jeux olympiques d’hiver 2018 accueillera les 2 et 3 août cet événement dédié à la paix et à la musique.





Sur le line-up du premier jour, on peut trouver le groupe de rock Yoon Do-hyun ou YB, le trio mixte Koyote et le trio masculin DJ DOC. Le même jour, trois chanteurs solo monteront également sur scène. Il s’agit du vocaliste Kim Bum-soo et des deux chanteuses de RnB Gummy et Ailee.





Le deuxième jour sera dédié aux interprètes de trot, un genre de musique apprécié par les seniors mais qui gagne de plus en plus de popularité auprès des jeunes. 11 interprètes de trot partageront la scène. Parmi eux, on trouve Tae Jin-ah, Sul Woon-do, Kim Yeon-ja et Jang Yun-jeong.