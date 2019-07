Jeju abritera le festival du jazz les 3 et 4 août

Date : les 3 et 4 août 2019

Lieu : Playce Camp à Jeju





Le Jeju Island Jazz Festival se tiendra les 3 et 4 août prochains pour le plus grand plaisir des amoureux de la musique de l’instant. Cet événement sera l’occasion de savourer le jazz en plein air tout en profitant des magnifiques paysages de cette île volcanique.





Les deux trios dirigés chacun par Song Young-joo et Park Ki-hun se produiront le premier jour du concert.





Le quartet Near East et le trio Lee Sun-ji prendront le relais le lendemain. Une collaboration entre les deux musiciennes Sunwoo Jung-A et Mothervibes est également programmée. Les spectateurs pourront retrouver tous ces artistes exceptionnels dans un cadre de rêve.