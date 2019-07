Le festival estival « Water Bomb » se déroulera le 10 août à Incheon

Date : le 10 août 2019

Lieu : Paradise City à Incheon





En cette période estivale, l’association de la musique et de l’eau peut nous aider à lutter contre les fortes chaleurs. En mettant en avant ce mariage, un grand festival d’été baptisé « Water Bomb » se tiendra à l’hôtel Paradise City, situé dans la ville d’Incheon.





Plus de 100 000 spectateurs y ont déjà participé. Ils y ont attribué une note de 9 sur 10, ce qui illustre le haut niveau de satisfaction du public.





Les spectateurs peuvent former une équipe avec leurs chanteurs préférés afin de se livrer à une bataille de bombes à eau. De célèbres artistes dans le monde du hip-hop sud-coréen comme Simon Dominic, Beenzino, Gray, The Quiett et Jessi seront présents.