5e Festival d’opéra de l’île Eulsuk

Le centre culturel de l’île Eulsuk à Busan propose depuis le 6 juillet la 5e édition du Festival d’opéra de l’île Eulsuk. Les représentations sont données tous les samedis du 6 au 27 juillet.





Cet événement a vu le jour en 2015 dans le but de permettre aux spectateurs d’apprécier des opéras de qualité à des prix raisonnables. Cette année, trois pièces sont jouées six fois : « La Traviata » de Verdi, « Così fan tutte » et « La Flûte enchantée » de Mozart.





Au dernier jour de la manifestation, un concert de gala d’opéra sera donné. Son titre « Amo, ergo sum » signifie « J'aime, donc je suis ». Sur le thème « l’amour », le Busan Royal Philharmonic Orchestra interprétera quelques airs de célèbres opéras tels que « L’Elixir d'amour » de Donizetti et « Don Giovanni » de Mozart.





Date : le 27 juillet 2019

Lieu : centre culturel de l’île Eulsuk à Busan

Site: http://eulsukdo.saha.go.kr/