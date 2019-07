Festival de la rivière de Donggang à Yeongwol 2019

Le Festival de la rivière Donggang se tiendra du 8 au 10 août à Yeongwol dans la province de Gangwon.





La rivière Donggang est un affluent du fleuve Han qui traverse Séoul. Jusqu’aux années 60, en amont du fleuve Han, les habitants employaient des radeaux comme principal moyen de transport pour déplacer des marchandises jusqu’à la capitale.





Le festival est né en 1997. Il a pour but de promouvoir Yeongwol en mettant en avant le beau paysage de la rivière, les anecdotes historiques de la région et les sports dynamiques comme le rafting et le parapente.





Divers programmes seront proposés aux visiteurs : démonstration d’un radeau traditionnel, pêche à la main de truites, lâcher de lampes volantes, toboggan aquatique, canoë, rafting, concerts, feu d’artifice, entre autres.





Date : du 8 au 10 août 2019

Lieu : rive de la rivière de Donggang à Yeongwol

Site : http://www.ywfestival.com