Le géant chinois Huawei impliqué dans la construction d’un réseau mobile en Corée du Nord

Selon le quotidien américain Washington Post, le géant chinois des télécommunications, Huawai, aurait participé à la construction d’un réseau de téléphonie mobile en Corée du Nord. Que penser de ces allégations ? Quelles seront les conséquences de cette coopération sur les négociations de dénucléarisation du régime de Kim Jong-un ?





« Le Washington Post cite des documents internes obtenus via un ancien employé de Huawei et affirme que l’entreprise chinoise a aidé la Corée du Nord à construire et à entretenir son réseau commercial de téléphonie mobile pendant huit ans, à partir de 2008. Selon ce rapport, Huawei a collaboré avec une entreprise étatique chinoise appelée Panda International Information Technologie sur divers projets, dont la fourniture des équipements nécessaires à la construction d’un réseau mobile en Corée du Nord. En résumé : Huawei a utilisé une entreprise d’état chinoise comme d’un canal pour apporter une assistance au régime de Pyongyang, de façon secrète et indirecte », explique Kang Jun-young, professeur à l’Ecole des hautes études internationales à l’université Hankuk des études étrangères. Il nous offre son analyse.