Les vacances d’été en Corée du Nord

C’est la période des congés d’été en Corée du Sud, et les vacanciers en profitent pour prendre du bon temps et visiter les plages et les montagnes du pays. Et en Corée du Nord ? Comment les nord-Coréens passent-ils les vacances estivales ?





L’article 65 du Code du Travail du pays communiste prévoit au minimum 14 jours de congés pour les travailleurs. Les nord-Coréens prennent en général des jours d’absence pour des raisons familiales, afin de participer à des activités économiques, pour préparer du bois pour l’hiver ou encore pour préparer du kimchi en automne. Les paysans des fermes collectives demandent en général des vacances en novembre et en décembre, quand il n’y a pas de récoltes.





Cependant, pour l’immense majorité de nord-Coréens, les vacances ne sont pas synonymes d’amusement ou de loisirs... Récit de Chung Eun-chan, professeure à l’Institut pour l’éducation sur la réunification.