Séoul dénonce les restrictions commerciales japonaises devant l’OMC

La Corée du Sud a déclaré, le 24 juillet, devant le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), que les restrictions à l'exportation de matériaux technologiques mises en place par le Japon à son encontre violaient les règles de l'institution commerciale internationale. Elle a proposé à son pays voisin l'ouverture d'un dialogue public pour régler le problème.





Tokyo avait rendu public un projet d'amendement de la loi, visant à retirer Séoul de sa « liste blanche » des pays bénéficiant d'une procédure simplifiée d’exportation de technologies. La période de consultation publique sur ce texte a expiré mercredi. Reste à voir si le gouvernement japonais appliquera réellement les mesures de restriction commerciale contre le pays du Matin clair.





Lors de la réunion du Conseil général de l'OMC, mercredi à Genève, la délégation sud-coréenne a souligné que les restrictions commerciales japonaises constituaient clairement une violation des règles de l'institution commerciale, et qu'elles n'avaient pas de rapport avec la sauvegarde de la sécurité nationale. Le chef de la délégation Kim Seung-ho a tenu à rappeler que les représailles commerciales motivées par des considérations politiques sont à l'origine de la création du système de commerce multilatéral actuel. Il a ensuite affirmé que les mesures japonaises risquaient de pénaliser les consommateurs innocents. Il n'a en revanche pas évoqué les fondements juridiques relatifs à la violation des règles de l'OMC, et ce sans doute par souci de ne pas aider Tokyo à préparer sa stratégie de riposte en vue d'une procédure devant le gendarme du commerce mondial. Kim a dit aux journalistes que la Corée du Sud cherchait depuis le début à résoudre le différend avec le Japon par le dialogue. Il a fait savoir qu'il avait proposé à son homologue nippon Shingo Yamagami de tenir un tête-à-tête, mais que celui-ci n'avait pas donné sa réponse.





La délégation japonaise a de son côté campé sur sa position initiale. Elle a fait valoir que les mesures commerciales en question avaient été adoptées en rapport avec la sécurité nationale et que, par conséquent, il serait inapproprié d'en discuter au sein de l'organisation. L'ambassadeur japonais à Genève Junichi Ihara a affirmé que le libre-échange ne consistait pas à permettre le commerce incontrôlé des produits ou des technologies sensibles, susceptibles d'être utilisés à des fins militaires. Pendant que la passe d'armes entre les délégations sud-coréenne et nippone se poursuivait, les autres pays membres se sont abstenus de s'exprimer. La délégation américaine n'a pas non plus affiché sa position.





Au Japon, la période de consultation publique sur le projet d'amendement en question s'est achevée mercredi. Selon certaines sources, la population se serait majoritairement prononcée en faveur du retrait de Séoul de la « liste blanche ». Le gouvernement sud-coréen a remis un avis écrit à l'administration japonaise. Il y a affirmé que la gestion défaillante des matériaux stratégiques invoquée par Tokyo pour justifier ses restrictions à l'exportation était sans fondement, et que les mesures japonaises violaient l'esprit et les conventions de l'OMC. Si la nouvelle loi entre en vigueur, le Japon devrait appliquer les mesures de restriction à l'exportation vers la Corée du Sud dès la mi-août. Quelque 1 100 produits « made in Japan » sont concernés.