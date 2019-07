La cérémonie de remise de la médaille d’or du tourisme s’est déroulée la semaine dernière à l’ambassade de France à Séoul à l’initiative d’Atout France, l’organisme de promotion touristique de l’Hexagone. A cette occasion, M. Yang Moo-seung, ex-président de l’Association coréenne des agents de voyage (KATA) et président de l’agence Tour 2000, s’est vu remettre des mains de l’ambassadeur, M. Fabien Penone, la prestigieuse distinction.





ⓒ Prises par Louis Palligiano

Retrouvez dans ce numéro d’« Un Regard sur la Corée » les interviews de Corinne Foulquier, directrice d’Atout France en Corée du Sud, ainsi que de M. Yang Moo-seung, l’heureux lauréat dont nous allons évoquer la riche carrière au fil de l’émission. Alors que les modes changent rapidement et que de moins en moins de touristes font appel à des agences de voyage, M. Yang œuvre depuis 40 ans afin d’améliorer l’efficacité de tous les acteurs du secteur du tourisme.





ⓒ Prises par Louis Palligiano

En Corée du Sud, pays de 52 millions d’habitants, 28,7 millions de séjours hors des frontières ont été enregistrés l’année dernière et la France demeure la première destination d’Europe. Atout France travaille tout au long de l’année avec des professionnels du tourisme dans le but de commercialiser et de mettre davantage de destinations françaises sur le marché. Les sud-Coréens ont la réputation d’être hyperconnectés et très bien informés grâce notamment aux applications sur smartphone. Dans ce contexte, les voyagistes doivent redoubler d’efforts pour tirer leur épingle du jeu et proposer des formules qui sauront satisfaire les attentes tout en offrant le petit plus qui rendra le voyage unique.