Pyongyang tire deux nouveaux missiles balistiques

La Corée du Nord a affirmé vendredi que ses derniers tirs de missiles étaient une « manifestation de force » contre les exercices conjoints Séoul-Washington, et également un « avertissement ferme » destiné à la Corée du Sud. La veille, elle avait tiré deux nouveaux missiles balistiques à courte portée, depuis Wonsan, sur la côte orientale du pays.





La Cheongwadae a convoqué le Conseil de sécurité nationale (NSC) présidé par le conseiller à la sécurité nationale Chung Eui-yong, afin de déterminer le type et les spécifications des projectiles nord-coréens et discuter des mesures à prendre. A l'issue de sa réunion, le NSC a conclu qu'il s'agissait d’un « nouveau type de missile balistique à courte portée ».





Selon les autorités militaires, les engins ont tous deux parcouru 60 km à environ 50 km d'altitude.





Et les experts estiment qu'il s'agit de la version nord-coréenne finale du missile balistique russe Iskander, baptisée « KN-23 ». Le régime avait déjà lancé ce type de missile en mai dernier. Les Iskander sont réputés pour leur capacité à voler sur des trajectoires complexes, rendant leur interception difficile.





Selon l’agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA), Kim Jong-un a organisé et dirigé en personne le tir des « nouvelles armes guidées tactiques » afin d'envoyer un message d'avertissement ferme aux « forces bellicistes sud-coréennes ». Pyongyang a reproché à Séoul de vouloir introduire des armes de haute technologie et de mener des manœuvres militaires « en dépit de ses avertissements répétés ». Ainsi, le pays communiste proteste contre les exercices conjoints sud-coréano-américains « 19-2 Dongmaeng », prévus début août, et également contre le projet de déploiement d’avions furtifs de l'armée sud-coréenne. La KCNA a estimé que les tirs de missiles de son régime auraient suscité « suffisamment d'inquiétude et d'angoisse pour certaines forces », sans mentionner directement les Etats-Unis.





Séoul n'a pas tardé, cette fois-ci, à conclure que les projectiles tirés par le Nord étaient des missiles balistiques, alors qu'en mai dernier, il avait mis une vingtaine de jours pour arriver à cette conclusion. Le gouvernement sud-coréen semble vouloir faire pression sur Pyongyang pour qu'il revienne rapidement à la table des négociations. Ce dernier risque en effet de faire l'objet de sanctions supplémentaires pour ses tirs de missiles balistiques. Cependant, les Etats-Unis se sont contentés d'exhorter le Nord à s'abstenir de procéder à des provocations supplémentaires et ont exprimé leur souhait de faire avancer les discussions bilatérales.