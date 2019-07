Le paysage audiovisuel au 1er semestre est dominé par Wanna One

ⓒ YONHAP News

La quatrième saison de l’émission « Produce 101 » diffusée sur Mnet vient de s’achever. Pourtant, les internautes sud-coréens continuent de parler de la saison 2 qui a donné naissance au boys band Wanna One.





Sur la plupart des plateformes de streaming vidéo, les clips de la saison 2 de « Produce 101 » se sont retrouvés en tête de peloton au cours du 1er semestre de cette année. Derrière les contenus liés à ce télé-crochet viennent les vidéos mettant en avant les membres de Wanna One, dont les activités ont pris fin le 31 décembre dernier.





Parmi les onze garçons, Kang Daniel a attiré la plus grande attention des internautes. Les deux vidéos consacrées au gagnant de la saison 2 de Produce 101 ont ainsi occupé la 1ère et la 3e place. La deuxième et la quatrième place sont respectivement occupées par Yoon Ji-sung et Kim Jae-hwan, respectivement leader et vocaliste du même groupe.