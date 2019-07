L’album commentaire deviendra-t-il une nouvelle tendance musicale ?

ⓒ Melon

Hwang So-yoon, membre du groupe indé SE SO NEON, a sorti en mai dernier son premier album solo. Intitulé « So ! YoOn! », ce disque se démarque des autres car il retrace l’ensemble du processus de réalisation. Il s’agit du premier album avec commentaire.





Dans cet album, l’artiste âgée de 22 ans partage ses sentiments et souligne les points essentiels de son travail musical. Cette approche sérieuse est rare chez les idoles. Car la plupart d’entre elles se contentent de répéter le script écrit par leurs agences pour présenter leur disque face à la caméra.





Heureusement, cette tendance commence à changer à mesure que de plus en plus de membres de groupes d’idoles participent à la réalisation de leur musique. Les agences comme les fans saluent cette participation active des stars qui rendent les albums spéciaux et uniques.