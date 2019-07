Le Shin Seung-hoon Show aura lieu en octobre à l’opéra de Sydney.

Shin Seung-hoon, qui a fait ses débuts en 1990, va célébrer l’année prochaine ses 30 ans de carrière musicale. A l’approche de cet anniversaire, le chanteur âgé de 53 ans va donner son concert le 20 octobre à l’opéra de Sydney.





Cet établissement inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 2007 n’ouvre pas ses portes à n’importe quel chanteur. Patti Kim, qui a lancé sa carrière de chanteuse en 1958, est devenue en 2000 le premier artiste sud-coréen à monter sur scène dans cette architecture exceptionnelle.





Shin Seung-hoon, qui a donné plus de 1 000 spectacles, rencontrera à son tour le public australien. Rappelons que son premier album a été écoulé à plus de 1,4 million d’exemplaires. Ses six albums suivants ont tous dépassé le seuil du million.