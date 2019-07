Des jeunes Cambodgiens développent le premier humanoïde du pays

ⓒ Getty Images Bank

Le premier humanoïde du Cambodge a récemment été dévoilé à l’occasion de de la journée nationale de l’enseignement et de la formation technique. Selon Asia One, un agrégateur d'informations, une équipe composée de 14 jeunes de l’Institut polytechnique de Preah Kossomak a développé le robot de 158 cm et de 45 kg. Le projet qui a duré un an a coûté 20 000 dollars.





Doté d’une chevelure noire et d’une peau en silicone, cet automate baptisé « Robocam Preah Kossomak » ressemble à un vrai humain. Capable de communiquer en khmer et en anglais, il peut reconnaître le visage des gens et saisir des objets avec la main maladroitement. Avec ses jambes composées de divers métaux, il peut marcher sur une courte distance. Son corps est peint en vert, la couleur qui symbolise le pays d’Asie du Sud-est.





D’après Sokphorn Veha, le jeune de 28 ans qui a dirigé le projet, le secteur de la robotique est dominé par les pays développés, mais il voulait emprunter son propre chemin. Il ambitionne de créer un jour le meilleur humanoïde doté d’une intelligence artificielle.