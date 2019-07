Le festival Gangwon Rock 2019 se tiendra du 16 au 18 août

Date : du 16 au 18 août 2019

Lieu : stade sur gazon à Inje





Le Gangwon Rock Festival 2019 aura lieu du 16 au 18 août à Inje, dans la province de Gangwon. Avec l’ambition de devenir un festival digne de ce nom, il mettra cette année à l’affiche au total 33 artistes et groupes.





Parmi les guests internationaux, on peut citer le groupe de metal finlandais Stratovarius et le groupe de deathcore progressif américain Born of Osiris.





En plus de ces deux groupes légendaires, Jeon In-kwon, la figure emblématique du rock sud-coréen, et BAADA, le nouveau groupe formé par le vocaliste Kim Bada, monteront sur scène.





Du heavy metal au metal progressif en passant par le power metal, les passionnés de rock pourront y trouver une grande variété de genres.