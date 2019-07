Opéra pour toute la famille : « Turandot » de Puccini

Le Centre d’arts de Séoul présente l’opéra « Turandot » de Puccini dans le cadre de son programme « L’opéra pour toute la famille ».





Cette série qui a vu le jour en 2001 a pour but de présenter des opéras que non seulement les amateurs de ce genre musical mais aussi les novices et les adolescents peuvent apprécier. Les 15 pièces de cette série comme « La flute enchantée » et « Le Petit prince » ont attiré plus de 120 000 spectateurs.





L’opéra « Turandot » est la dernière œuvre de Puccini. Son histoire se déroule dans une Chine médiévale imaginaire. La princesse Turandot est très belle mais très cruelle. Elle impose à ses prétendants de se lancer dans une épreuve dangereuse : celui qui résout les trois énigmes de la princesse l’épousera et accédera au trône de Chine. Mais, en cas d’échec, il sera décapité. Le prince Calaf tombe amoureux d’elle et s’y présente. En élucidant les énigmes, il éprouve de l’amour et de l’espoir et comprend le sens du sacrifice.





Date : du 8 au 18 août 2019

Lieu : Centre d’arts de Séoul

Site : www.sac.or.kr/