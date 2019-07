Ballet de conte pour enfants : « Panda dansant »

Wise Ballet Theater présentera le 9 août un « ballet de conte pour enfants ».





Intitulée « Panda dansant », cette pièce qui se différencie des autres ballets classiques est une représentation adaptée de manière à ce que tous les membres de la famille puissent l’apprécier. Elle combine le ballet classique et des performances de breakdance et de mime pour divertir les spectateurs.





L’histoire se déroule autour des quatre personnages principaux : un panda, un pierrot, un singe et un lion. Ils sont les vedettes d’un cirque. Après les spectacles, ils sont beaucoup applaudis et cela les rend fiers. Mais, le panda éprouve toujours de la tristesse parce que sa mère qui est dans la forêt lui manque. Une nuit, le pierrot voit le panda pleurer et décide de l’aider à retourner dans la forêt. Les quatre amis s’évadent du cirque et partent à la recherche de la mère du panda.





Date : le 9 août 2019

Lieu : Centre culturel de Geumjeong à Busan

Site: http://art.geumjeong.go.kr/