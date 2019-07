Bio-Synectics : la nanotechnologie au service de la pharmacie

© Bio-Synectics

Cette année, l’entreprise Bio-Synectics a reçu le prix du ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie au salon du Nano Korea pour sa technologie de nanoparticulation. Une nanotechnologie qui améliore la biodisponibilité et la dispersion de l’eau, et qui permet de résoudre la faible solubilité des principes actifs comme ceux dans les produits pharmaceutiques.





Cette trouvaille est en effet formidable pour la pharmacie quand on sait que de nombreux principes actifs, ingrédients essentiels des médicaments et des produits de santé, ne sont pas facilement solubles. Statistiquement 40 % des médicaments sur le marché et plus de 90 % des nouveaux médicaments candidats en cours de développement présenteraient une mauvaise solubilité dans l'eau. Ce qui fait que les médicaments et les aliments peu solubles ne sont pas facilement absorbés par l’organisme des patients.





En plus, le système d’administration de médicaments hautement compétent de Bio-Synectics a permis d’améliorer l’efficacité des médicaments pour une meilleure commodité pour le patient, tout en réduisant les effets secondaires.





