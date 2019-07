© Getty Images Bank

Imaginez que vous allez voir une comédie musicale en famille. Et, il s’avère que les membres de votre famille s’ennuient fermement pendant le spectacle. Que faites-vous ? Peut-être allez-vous penser que le mieux c’est de rester assis car de toute façon vous avez payé les places, ou alors vous pouvez choisir d’arrêter de regarder le spectacle et de sortir de la salle pour faire autre chose, même si cela peut être considéré comme un gaspillage d'argent.





D’un point de vue économique, ce dernier choix est le meilleur. Et on appelle cela, les « coûts irrécupérables ». Ce terme fait référence à un prix qui a déjà été payé et qui ne peut plus être récupéré. Comparé au lait renversé, le coût irrécupérable ne peut plus affecter le présent ou l’avenir. Donc dans le cas de l’exemple, il est préférable d’oublier le prix des places et dire adieu à la comédie musicale.





Cependant, bien souvent les gens s’obstinent dans leur activité, même s’ils savent qu’elle ne répond pas à leurs attentes, toute cela car ils l’ont payée. Ce phénomène s’appelle le « piège des coûts irrécupérables ». Et une fois encore, il est préférable d’oublier ces fonds perdus à jamais impossible à récupérer.