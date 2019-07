Rebond de la croissance de la Corée du Sud

© YONHAP News

La croissance de l’économie sud-coréenne a légèrement dépassé les 1 % au deuxième trimestre de l’année. Entre les mois d’avril et juin 2019, l’économie nationale a progressé de 1,1 % par rapport au trimestre précédent. Sur une base annuelle, cela fait une hausse de 2,1 %. Un très bon chiffre quand on sait qu’au cours des trois premiers mois de l’année, l’économie locale s’était contractée et cela avait alimenté les inquiétudes quant à la possible récession du pays.





Néanmoins, si on ne prend pas en compte la politique budgétaire du gouvernement, très peu de facteurs sont susceptibles de faire croître l’économie au second semestre. Jusqu’au début de l’année, beaucoup de monde s’attendaient à ce que le secteur des semi-conducteurs atteigne un minimum au deuxième trimestre et se reprenne les trimestres suivants pour relancer les exportations, principal moteur de croissance du pays. Malheureusement, la nation est confrontée aux représailles économiques inattendues du Japon, tandis que le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine ne montre aucun signe de faiblissement.